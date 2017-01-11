Matus Bero kampa döndü

Sakatlığı nedeniyle geçen hafta ülkesinde ameliyat olan Slovak futbolcu Matus Bero, iyileşme sürecini takımla geçirmek için Belek'teki kampa katıldı. Genç oyuncunun iki hafta içerisinde tam anlamıyla çalışmalarına başlayacağı ve 3 hafta içerisinde de sahalara dönmesinin mümkün olduğu ifade edildi.