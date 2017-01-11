 KAP'a bildirildi – Fotomaç – 11 Ocak 2017
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    11 Ocak 2017, Çarşamba
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    KAP'a bildirildi

    KAP'a bildirildi

    Trabzonspor Kulübü, serbest statüde bulunan savunma oyuncusu Carl Medjani’nin transferi konusunda görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

    Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.'den konuyla ilgili olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen yazıda, "Serbest statüdeki profesyonel futbolcu Carl Medjani'nin Kulübümüze transferi konusunda futbolcu ile görüşmelere başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

    SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİ

    Bu arada Carl Medjani, dün gece takımın Antalya Belek'teki kampına katıldı. Takımın kamp yaptığı otelde teknik direktör Ersun Yanal ile bir görüşme yapan Medjani, sabah erken saatlerde ise Antalya'da sağlık kontrolünden geçirildi.

    1. 11 Ocak 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 12:21
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