Hayırlı olsun
31 yaşındaki forvetin menajeri 48 saat içinde gelecek. Sağlık kontrolünden geçirilip imza attırılacak Hugo Rodallega’nın Kasımpaşa karşılaşmasında ilk kez bordo-mavili formayı giymesi bekleniyor.
BURSASPOR MAÇINA ZOR
Siyahi golcünün büyük ihtimalle ilk kez bordo-mavili formayı Kasımpaşa deplasmanında giyeceği ifade edildi. Fırtına, Rodallega için Akhisar'a takas olarak Mustafa Yumlu'nun yanında 400 bin euro ödeyecek. Rodallega'nın imzasının ardından Mustafa, Akhisar'a gidecek. Rodallega bu sezonun ilk yarısında 16 maçta forma giyerken, 4 gol atıp, 1 de asist yaptı. Trabzonspor'un yeni golcüsü geçen sezon ise 34 maçta forma giyerken, attığı 19 golle dikkat çekti.
RODALLEGA BİZE ÇOK YAKIN
Başkan Yardımcısı Önder Bülbüloğlu transferler hakkında çok önemli açıklamalar yaptı. Bülbüloğlu, "Rodallega Trabzonspor'a çok yakın, Mustafa Yumlu konusu doğru. Akhisar'a gitme olasılığı yüksek. Caceres de ilgilendiğimiz bir oyuncu fakat hiçbir transferimizde net bir şey yok. Medjani ile de görüşüyoruz. Olcay Şahan ile görüştüğümüz de doğru. En kısa zamanda bu transferleri netleştirmeye çalışıyoruz" ifadesini kullandı.
İZ BIRAKACAĞIM
Hugo Rodallega, Kolombiya Milli Takımı'nda toplam 28 kez forma giyerken, 2 gol kaydetti. Rodallega, Akhisar'dan önce İngiltere'de 7 sezon forma giydi. 31 yaşındaki forvet, kulübünün Trabzonspor ile anlaşmasının ardından "Büyük bir takıma gideceğim için mutluyum. Trabzonspor'da gollerimle iz bırakan bir performans sergilemek istiyorum" dedi.
- 11 Ocak 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:28
- Aatıf Chahechouhe kampa katıldı
Toplam 23
Yorum
Yapmaa Atıfa bonservis verilmedi
- ''Çabuk oyna hızlı çık''
Toplam 10
Yorum
SLoRd Uzun süreden beri ne yaptıgını bilen böyle bir hoca gelmemişti valla helal olsun kesinlikle uzun süre bu hoca ile çalışılmalı yönetim uyuma
- Fatih Tekke gerçekleri
Toplam 4
Yorum
Metın Gülhan Trabzonspor a gelirse Tolunay gibi şota gibi Ünal gibi hami gibi kendine yazık eder çünkü öz evladına acımayan ama yanal gibileri baştacı yapan bir anlayış var trabzonda ve o nedenle bitip tükenip yok olmaya yozlaşmaya mahkumdur Trabzon. Fotomaç yayınla bu gerçeği
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