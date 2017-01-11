 Hava koşulları transferi vurdu – Fotomaç – 11 Ocak 2017
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    11 Ocak 2017, Çarşamba
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    Hava koşulları transferi vurdu

    Hava koşulları transferi vurdu

    İstanbul 'da etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle uçak seferlerinde sorunlar yaşanması 'un transfer çalışmalarını da etkiledi.

    Bazı uçak seferlerinin iptal olması nedeniyle Carl Medjani, Martin Caceres ve Rodallega'nın menajerinin Türkiye'ye gelişinde gecikmeler meydana geldiği ancak yapılan görüşmelerde bir sorun bulunmadığı ifade edildi. Özellikle Carl Medjani'nin erken gelmesi durumunda takıma dahil olma ihtimalinin yüksek olduğu ve form durumuna göre Bursaspor maçı kadrosunda dahi yer alabileceği ifade edildi.
    1. 11 Ocak 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:43
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