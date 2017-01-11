 Gazeteci mesajı – Fotomaç – 11 Ocak 2017
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    11 Ocak 2017, Çarşamba
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    Gazeteci mesajı

    Gazeteci mesajı
    kulübü, 10 Ocak çalışan gazeteciler günü nedeniyle bir mesaj yayınladı. Kulübe ait sosyal medya hesabı twitter'dan yapılan paylaşımda, "Gazeteci arkadaşlarımızın Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyoruz. Mesleği uğruna hayatını kaybetmiş basın mensuplarını da saygıyla anıyoruz" ifadelerine yer verildi.
    1. 11 Ocak 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:31
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