 ''Farklı bir Trabzonspor'' – Fotomaç – 11 Ocak 2017
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    11 Ocak 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    ''Farklı bir ''

    ''Farklı bir Trabzonspor''

    Basın mensupları ile buluşan teknik direktör : Aramıza katılan yeni oyuncular oldu, birkaç futbolcu ile de son aşamadayız. Onların da gelmesiyle çok daha farklı bir takım olacağız.

    Teknik direktör Ersun Yanal, transfer etmek için belli bir seviyeye getirdikleri birkaç oyuncu bulunduğunu açıkladı. Basın mensupları ile kahvaltıda buluşan tecrübeli hoca, takımına yeni katılan oyuncular olduğunu hatırlarak şunları söyledi: "Başka oyuncuların gelmesi için başkanımızla birlikte yoğun bir çalışma yaptık. Tespit ettiğimiz, belli bir seviyeye getirdiğimiz birkaç oyuncu daha var. Onların da katılımıyla çok daha farklı bir takım olacağımızı düşünüyorum. İkinci yarı gerek bizim, gerekse diğer takımlar için zor geçecek. Çetin kış şartları bunun göstergesi. Lig ve Türkiye Kupası'nı düşündüğünüzde zor bir fikstüre giriyoruz. Bu süreçte gelişip, değişip, istediğimiz sonuçları almak için çalışıyoruz."

    ERSUN YANAL DÜN RESMEN AÇIKLADI
    , gündemdeki isimlerle ilgili konuştu. Rodallega transferinde oyuncunun menajerinin beklendiğini açıklayan Yanal, Mehmet Ekici için "Süreci takip ediyoruz. Mehmet'in takımla ilgili bir sorunu yok. Kendisi çalışmalarını sürdürüyor. Medjani aramıza katılacak. Yeni transferlerimiz Mas ile Pereira bize çok faydalı olacaktır" ifadesini kullandı.
    1. 11 Ocak 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:39
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