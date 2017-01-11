''Farklı bir Trabzonspor''
Basın mensupları ile buluşan teknik direktör Ersun Yanal: Aramıza katılan yeni oyuncular oldu, birkaç futbolcu ile de son aşamadayız. Onların da gelmesiyle çok daha farklı bir takım olacağız.
ERSUN YANAL DÜN RESMEN AÇIKLADI
Ersun Yanal, gündemdeki isimlerle ilgili konuştu. Rodallega transferinde oyuncunun menajerinin beklendiğini açıklayan Yanal, Mehmet Ekici için "Süreci takip ediyoruz. Mehmet'in takımla ilgili bir sorunu yok. Kendisi çalışmalarını sürdürüyor. Medjani aramıza katılacak. Yeni transferlerimiz Mas ile Pereira bize çok faydalı olacaktır" ifadesini kullandı.
- 11 Ocak 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:39
- Aatıf Chahechouhe kampa katıldı
Toplam 23
Yorum
Yapmaa Atıfa bonservis verilmedi
- ''Çabuk oyna hızlı çık''
Toplam 10
Yorum
SLoRd Uzun süreden beri ne yaptıgını bilen böyle bir hoca gelmemişti valla helal olsun kesinlikle uzun süre bu hoca ile çalışılmalı yönetim uyuma
- Fatih Tekke gerçekleri
Toplam 4
Yorum
Metın Gülhan Trabzonspor a gelirse Tolunay gibi şota gibi Ünal gibi hami gibi kendine yazık eder çünkü öz evladına acımayan ama yanal gibileri baştacı yapan bir anlayış var trabzonda ve o nedenle bitip tükenip yok olmaya yozlaşmaya mahkumdur Trabzon. Fotomaç yayınla bu gerçeği
''Farklı bir Trabzonspor'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.