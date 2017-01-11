 Bursa’ya geçecekler – Fotomaç – 11 Ocak 2017
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    11 Ocak 2017, Çarşamba
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    Bursa’ya geçecekler

    Bursa’ya geçecekler
    Bordo-mavili takım, ikinci devrenin ilk maçında cuma günü Bursaspor ile deplasmanda karşılaşacak. Antalya Belek'te kamp yapan Trabzonspor, yarın kampı bitirip Bursa'ya geçecek ve cuma günü de Bursaspor'un karşısına çıkacak.
    1. 11 Ocak 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:37
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