 247 gündür atamıyor – Fotomaç – 11 Ocak 2017
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    11 Ocak 2017, Çarşamba
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    247 gündür atamıyor

    247 gündür atamıyor
    Fırtına'nın G.Antep'e kiraladığı , bekleneni veremedi. Trabzonspor formasıyla ligdeki son golünü geçen sezonun 32. haftasındaki Çaykur Rizespor maçında kaydeden Demir, 247 gündür suskundu. Demir, ligde 4 gol attı.
    1. 11 Ocak 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:36
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