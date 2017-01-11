2. yarıya özel kombine
Trabzonspor'da ligin ikinci yarısına özel kombinelerin satışa sunulacağı açıklandı.
KAMPANYA: %50 İNDİRİM
Yönetim kombine satışlarında kadın taraftarlara yüzde 50, öğrenci taraftarlara yüzde 30 indirim sağlanacağını açıkladı. Normal satışlarda kredi kartlarına 6 taksit imkanı verileceği, kombine alan taraftarlara önümüzdeki sezon kombinelerinde yüzde 25 indirim hakkı tanınacağı da belirtildi.
- 11 Ocak 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 00:34
- Aatıf Chahechouhe kampa katıldı
Toplam 23
Yorum
Yapmaa Atıfa bonservis verilmedi
- ''Çabuk oyna hızlı çık''
Toplam 10
Yorum
SLoRd Uzun süreden beri ne yaptıgını bilen böyle bir hoca gelmemişti valla helal olsun kesinlikle uzun süre bu hoca ile çalışılmalı yönetim uyuma
- Fatih Tekke gerçekleri
Toplam 4
Yorum
Metın Gülhan Trabzonspor a gelirse Tolunay gibi şota gibi Ünal gibi hami gibi kendine yazık eder çünkü öz evladına acımayan ama yanal gibileri baştacı yapan bir anlayış var trabzonda ve o nedenle bitip tükenip yok olmaya yozlaşmaya mahkumdur Trabzon. Fotomaç yayınla bu gerçeği
2. yarıya özel kombine haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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