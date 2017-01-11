2. yarıya özel kombine

Trabzonspor'da ligin ikinci yarısına özel kombinelerin satışa sunulacağı açıklandı.

"Rakiplerimizi yeni yuvamızda ağırlayacak olmanın gururunu yaşıyoruz" denen resmi açıklamada kombine fiyatları da duyuruldu: "Kuzey Kale Arkası 90 TL (3. Kategori), Güney Kale Arkası 90 TL (3. Kategori), Batı Alt/Üst 250 TL (2. Kategori), Doğu Alt-Üst 250 TL (2. Kategori), Batı Alt 500 TL (1. Kategori), VIP Platinum 25 bin TL (2.5 Yıllık), VIP Gold 12 bin 500 TL (2.5 Yıllık), VIP Silver 10 bin TL (2.5 Yıllık)."



KAMPANYA: %50 İNDİRİM

Yönetim kombine satışlarında kadın taraftarlara yüzde 50, öğrenci taraftarlara yüzde 30 indirim sağlanacağını açıkladı. Normal satışlarda kredi kartlarına 6 taksit imkanı verileceği, kombine alan taraftarlara önümüzdeki sezon kombinelerinde yüzde 25 indirim hakkı tanınacağı da belirtildi.