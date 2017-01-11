1,5 yıllık anlaşma sağlandı
Trabzonspor, Carl Medjani ile 1,5 yıllık anlaşma sağlandığını KAP'a bildirdi. Anlaşmaya göre oyuncuya iki yıl için 2 milyon 100 bin Euro ödenecek.
Trabzonspor, kısa süre önce görüşmelere başladığı Carl Medjani ile 1,5 yıllığına anlaşma sağlandığını açıkladı.
Trabzonspor eski futbolcusu Carl Medjani ile 1,5 yıllık anlaşmaya vardığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Konuyla ilgili Trabzsonspor'dan KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:
"Profesyonel futbolcu Carl Medjani ile 2017-2018 futbol sezonu sonuna kadar (1,5 yıllık) anlaşma sağlanmıştır.
Anlaşmaya göre oyuncuya;
2016 - 2017 futbol sezonu için 1.050.000. EURO garanti ücret,
2017 - 2018 futbol sezonu için 1.050.000. EURO garanti ücret ödenecektir.
Kamuoyunun bilgisine duyurulur."
Trabzonspor eski futbolcusu Carl Medjani ile 1,5 yıllık anlaşmaya vardığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Konuyla ilgili Trabzsonspor'dan KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:
"Profesyonel futbolcu Carl Medjani ile 2017-2018 futbol sezonu sonuna kadar (1,5 yıllık) anlaşma sağlanmıştır.
Anlaşmaya göre oyuncuya;
2016 - 2017 futbol sezonu için 1.050.000. EURO garanti ücret,
2017 - 2018 futbol sezonu için 1.050.000. EURO garanti ücret ödenecektir.
Kamuoyunun bilgisine duyurulur."
- 11 Ocak 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 16:02
FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''Şu an Türklerle görüşüyoruz!''
Toplam 9
Yorum
Yasama Ahmet Çalık yerine bu adamı alın. Hem Ucuz hemde uzun boylu sol stoper. Birde Vitor Hugo'yu Transfer edersek Defans sorunu çözülür.
- 1,5 yıllık anlaşma sağlandı
Toplam 11
Yorum
Sneijder_W Aa eski oyuncuları ya bu?!
- Ahmet Çalık'ta flaş gelişme!
Toplam 50
Yorum
sezo-gs hem art niyet hep düşmanlık siz aatıfı sivasspordan kaça aldınız bellisiz yoksa bedavayamı yoksa 2011 in hatrımı mecnunun bağlılığımı
1,5 yıllık anlaşma sağlandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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