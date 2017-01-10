Sheidaev idmanda yer aldı
Fırtına, cuma günü Bursaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Belek'te sürdürdü. Ersun Yanal yönetimindeki idmana Afrika Kupası'nda olan Akakpo dışındaki tüm futbolcular katıldı. Gönderilmesi gündemde olan Sheidaev de idmana çıktı. Futbolcular taktik ağırlıklı bir çalışma yaptı.
- 10 Ocak 2017, Salı
- Güncelleme: 19:15
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fenerbahçe'ye kötü haber
Toplam 16
Yorum
Fb hadi abim Sneijder_W. bilgi birikimlerinide al git.... Gese haberlerine hadi
- Galatasaray Suudi Arabistan'da dağıldı
Toplam 49
Yorum
Yapmaa El ittifak ney nannnnn
- Galatasaray Suudi Arabistan'da dağıldı
Toplam 49
Yorum
Fb gscikler adam haklı dağılın kupanızın paslarını temizleyin
Sheidaev idmanda yer aldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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