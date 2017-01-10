 Sheidaev idmanda yer aldı – Fotomaç – 10 Ocak 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    10 Ocak 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    idmanda yer aldı

    Sheidaev idmanda yer aldı
    Fırtına, cuma günü Bursaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Belek'te sürdürdü. Ersun Yanal yönetimindeki idmana Afrika Kupası'nda olan Akakpo dışındaki tüm futbolcular katıldı. Gönderilmesi gündemde olan Sheidaev de idmana çıktı. Futbolcular taktik ağırlıklı bir çalışma yaptı.
    1. 10 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 19:15
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Sheidaev idmanda yer aldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.