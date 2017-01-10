Rodallega tamam
Başkan Usta, Akhisar ve 31 yaşındaki golcü ile anlaştı. Rodallega, Mustafa Yumlu artı bir miktar paraya bordo-mavililere imza atacak.
Trabzonspor forvet transferi için bir süredir görüşme halinde olduğu Hugo Rodallega ile anlaşmaya vardı. Başkan Muharrem Usta, 31 yaşındaki Kolombiyalı ile masaya oturmadan önce kulübü Akhisar Belediyespor'un başkanı Hüseyin Eryüksel ile bir araya geldi. Akhisarlı yöneticilerin Başkan Usta'ya, "Biz Muhammet'i çok istiyorduk ama siz onu Gaziantepspor'a verdiniz. Ancak yine de çok istiyorsanız farklı tekliflere açığız" dedi. Bunun üzerine Usta, Akhisar yönetimine takas (Mustafa Yumlu) artı bir miktar parayı içeren bir teklif yaptı. Bu öneriye sıcak bakan Akhisar yönetimi, masadan anlaşarak kalktı.
MENAJERİ GELİNCE İMZA ATAR
Bu görüşmenin ardından da Usta, Rodallega'yı kamp yapılan otele çağırdı. Burada Rodallega ile yıllık 2 milyon euro'ya anlaştı. Tecrübeli forvetin transferinde Akhisar'a takasla verilmesi beklenen Mustafa Yumlu'nun da bugün Ege temsilcisinin yöneticileri ile görüşeceği belirtildi. Rodallega için tek sorun menajeri kaldı. Kolombiya'dan gelecek menajer ile görüşülüp imzalar atılacak. Bu bölge için düşünülen diğer isim Moussa Konate ile de görüşmelerin devam ettiği, oyuncunun maliyetinin uygun olması durumunda transferinin gerçekleşebileceği belirtildi.
Yunus Emre SEL
MENAJERİ GELİNCE İMZA ATAR
Bu görüşmenin ardından da Usta, Rodallega'yı kamp yapılan otele çağırdı. Burada Rodallega ile yıllık 2 milyon euro'ya anlaştı. Tecrübeli forvetin transferinde Akhisar'a takasla verilmesi beklenen Mustafa Yumlu'nun da bugün Ege temsilcisinin yöneticileri ile görüşeceği belirtildi. Rodallega için tek sorun menajeri kaldı. Kolombiya'dan gelecek menajer ile görüşülüp imzalar atılacak. Bu bölge için düşünülen diğer isim Moussa Konate ile de görüşmelerin devam ettiği, oyuncunun maliyetinin uygun olması durumunda transferinin gerçekleşebileceği belirtildi.
Yunus Emre SEL
- 10 Ocak 2017, Salı
- Güncelleme: 01:22
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fenerbahçe'ye kötü haber
Toplam 16
Yorum
Fb hadi abim Sneijder_W. bilgi birikimlerinide al git.... Gese haberlerine hadi
- Galatasaray Suudi Arabistan'da dağıldı
Toplam 49
Yorum
Yapmaa El ittifak ney nannnnn
- Galatasaray Suudi Arabistan'da dağıldı
Toplam 49
Yorum
Fb gscikler adam haklı dağılın kupanızın paslarını temizleyin
Rodallega tamam haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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