 Rodallega tamam – Fotomaç – 10 Ocak 2017
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    10 Ocak 2017, Salı
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    Rodallega tamam

    Rodallega tamam

    Başkan Usta, Akhisar ve 31 yaşındaki golcü ile anlaştı. Rodallega, Mustafa Yumlu artı bir miktar paraya bordo-mavililere imza atacak.

    forvet transferi için bir süredir görüşme halinde olduğu Hugo Rodallega ile anlaşmaya vardı. Başkan Muharrem Usta, 31 yaşındaki Kolombiyalı ile masaya oturmadan önce kulübü Akhisar Belediyespor'un başkanı Hüseyin Eryüksel ile bir araya geldi. Akhisarlı yöneticilerin Başkan Usta'ya, "Biz Muhammet'i çok istiyorduk ama siz onu Gaziantepspor'a verdiniz. Ancak yine de çok istiyorsanız farklı tekliflere açığız" dedi. Bunun üzerine Usta, Akhisar yönetimine takas (Mustafa Yumlu) artı bir miktar parayı içeren bir teklif yaptı. Bu öneriye sıcak bakan Akhisar yönetimi, masadan anlaşarak kalktı.

    MENAJERİ GELİNCE İMZA ATAR
    Bu görüşmenin ardından da Usta, Rodallega'yı kamp yapılan otele çağırdı. Burada Rodallega ile yıllık 2 milyon euro'ya anlaştı. Tecrübeli forvetin transferinde Akhisar'a takasla verilmesi beklenen Mustafa Yumlu'nun da bugün Ege temsilcisinin yöneticileri ile görüşeceği belirtildi. Rodallega için tek sorun menajeri kaldı. Kolombiya'dan gelecek menajer ile görüşülüp imzalar atılacak. Bu bölge için düşünülen diğer isim Moussa Konate ile de görüşmelerin devam ettiği, oyuncunun maliyetinin uygun olması durumunda transferinin gerçekleşebileceği belirtildi.

    Yunus Emre SEL
    1. 10 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:22
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