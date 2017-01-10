 Müjde! Medjani geliyor – Fotomaç – 10 Ocak 2017
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    10 Ocak 2017, Salı
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    Müjde! Medjani geliyor

    Müjde! Medjani geliyor

    Fırtına'nın tekrar kadrosuna katmak istediği eski oyuncusu kulübü ile bonservis sorununu çözdü.

    İspanya La Liga ekiplerinden Leganes'te forma giyen Medjani'nin sözleşmesi alacaklarına karşılık feshedildi. Medjani ile Leganes'in ayrılığı İspanyol ekibinin resmi internet sitesinden duyuruldu. Medjani'nin hava muhalefeti nedeniyle bir aksilik yaşanmaması durumunda bugün önce İstanbul'a ardından da Antalya'ya gelerek takımın kampına katılacağı belirtildi.
    1. 10 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:32
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