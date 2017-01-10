Müjde! Medjani geliyor
Fırtına'nın tekrar kadrosuna katmak istediği eski oyuncusu Carl Medjani kulübü ile bonservis sorununu çözdü.
İspanya La Liga ekiplerinden Leganes'te forma giyen Medjani'nin sözleşmesi alacaklarına karşılık feshedildi. Medjani ile Leganes'in ayrılığı İspanyol ekibinin resmi internet sitesinden duyuruldu. Medjani'nin hava muhalefeti nedeniyle bir aksilik yaşanmaması durumunda bugün önce İstanbul'a ardından da Antalya'ya gelerek takımın kampına katılacağı belirtildi.
- 10 Ocak 2017, Salı
- Güncelleme: 01:32
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fenerbahçe'ye kötü haber
Toplam 16
Yorum
Fb hadi abim Sneijder_W. bilgi birikimlerinide al git.... Gese haberlerine hadi
- Galatasaray Suudi Arabistan'da dağıldı
Toplam 49
Yorum
Yapmaa El ittifak ney nannnnn
- Galatasaray Suudi Arabistan'da dağıldı
Toplam 49
Yorum
Fb gscikler adam haklı dağılın kupanızın paslarını temizleyin
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