Müjde! Medjani geliyor

Fırtına'nın tekrar kadrosuna katmak istediği eski oyuncusu Carl Medjani kulübü ile bonservis sorununu çözdü.

İspanya La Liga ekiplerinden Leganes'te forma giyen Medjani'nin sözleşmesi alacaklarına karşılık feshedildi. Medjani ile Leganes'in ayrılığı İspanyol ekibinin resmi internet sitesinden duyuruldu. Medjani'nin hava muhalefeti nedeniyle bir aksilik yaşanmaması durumunda bugün önce İstanbul'a ardından da Antalya'ya gelerek takımın kampına katılacağı belirtildi.