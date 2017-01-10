Fatih Tekke gerçekleri
Bordo-mavililerin, eski futbolcusu Fatih Tekke'yi sportif direktör olarak alacağı öne sürülüyordu. Olayın aslı şöyle: Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim ve TFF, devre arası kursunda eğitim alması için her kulüpten bir sportif direktör olabilecek isim istemiş. Trabzonspor da Tekke'yi bildirmiş. Yani Tekke sadece kurs almak için bildirilmiş. Göreve başlama durumu yok.
- 10 Ocak 2017, Salı
- Güncelleme: 01:35
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fenerbahçe'ye kötü haber
Toplam 16
Yorum
Fb hadi abim Sneijder_W. bilgi birikimlerinide al git.... Gese haberlerine hadi
- Galatasaray Suudi Arabistan'da dağıldı
Toplam 49
Yorum
Yapmaa El ittifak ney nannnnn
- Galatasaray Suudi Arabistan'da dağıldı
Toplam 49
Yorum
Fb gscikler adam haklı dağılın kupanızın paslarını temizleyin
Fatih Tekke gerçekleri haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.