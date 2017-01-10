Fatih Tekke gerçekleri

Bordo-mavililerin, eski futbolcusu Fatih Tekke'yi sportif direktör olarak alacağı öne sürülüyordu. Olayın aslı şöyle: Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim ve TFF, devre arası kursunda eğitim alması için her kulüpten bir sportif direktör olabilecek isim istemiş. Trabzonspor da Tekke'yi bildirmiş. Yani Tekke sadece kurs almak için bildirilmiş. Göreve başlama durumu yok.