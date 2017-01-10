 Fatih Tekke gerçekleri – Fotomaç – 10 Ocak 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    10 Ocak 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    gerçekleri

    Fatih Tekke gerçekleri
    Bordo-mavililerin, eski futbolcusu Fatih Tekke'yi sportif direktör olarak alacağı öne sürülüyordu. Olayın aslı şöyle: Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim ve TFF, devre arası kursunda eğitim alması için her kulüpten bir sportif direktör olabilecek isim istemiş. Trabzonspor da Tekke'yi bildirmiş. Yani Tekke sadece kurs almak için bildirilmiş. Göreve başlama durumu yok.
    1. 10 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:35
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Fatih Tekke gerçekleri haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.