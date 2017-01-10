 Emre Trabzonspor'a – Fotomaç – 10 Ocak 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    10 Ocak 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    Emre 'a

    Emre Trabzonspor'a

    , Fırtına’nın için teklif yaptığını açıkladı.

    bir taraftan kadrosunu tecrübeli isimlerle güçlendirmek için çalışırken; bir taraftan da genç oyuncularla kadroda derinlik oluşturmak için çaba sarf ediyor. Bordo-mavililer son olarak Aytemiz 'un 24 yaşındaki orta saha futbolcusu 'yı kadrosuna katmak için teklif yaptı. Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu bu transfer gelişmesini doğrularken, "Mustafa Yumlu'yu istedik ama onu Rodallega'ya karşılık Akhisar'a vereceklerini söylediler. Biz de teklifi şimdilik reddettik" dedi. Trabzonspor'un genç oyuncu için yeni bir teklif daha sunabileceği öğrenildi.
    1. 10 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:32
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Emre Trabzonspor'a haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.