Emre Trabzonspor'a
Alanyaspor, Fırtına’nın Emre Akbaba için teklif yaptığını açıkladı.
Trabzonspor bir taraftan kadrosunu tecrübeli isimlerle güçlendirmek için çalışırken; bir taraftan da genç oyuncularla kadroda derinlik oluşturmak için çaba sarf ediyor. Bordo-mavililer son olarak Aytemiz Alanyaspor'un 24 yaşındaki orta saha futbolcusu Emre Akbaba'yı kadrosuna katmak için teklif yaptı. Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu bu transfer gelişmesini doğrularken, "Mustafa Yumlu'yu istedik ama onu Rodallega'ya karşılık Akhisar'a vereceklerini söylediler. Biz de teklifi şimdilik reddettik" dedi. Trabzonspor'un genç oyuncu için yeni bir teklif daha sunabileceği öğrenildi.
- 10 Ocak 2017, Salı
- Güncelleme: 01:32
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fenerbahçe'ye kötü haber
Toplam 16
Yorum
Fb hadi abim Sneijder_W. bilgi birikimlerinide al git.... Gese haberlerine hadi
- Galatasaray Suudi Arabistan'da dağıldı
Toplam 49
Yorum
Yapmaa El ittifak ney nannnnn
- Galatasaray Suudi Arabistan'da dağıldı
Toplam 49
Yorum
Fb gscikler adam haklı dağılın kupanızın paslarını temizleyin
Emre Trabzonspor'a haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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