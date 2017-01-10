 Ekici için üçlü zirve – Fotomaç – 10 Ocak 2017
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    10 Ocak 2017, Salı
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    Ekici için üçlü zirve

    Ekici için üçlü zirve

    Başkan Usta, teknik direktör ve , transferdeki belirsizliği ortadan kaldırmak için bir araya geldi. Ekici, “Kulübün çıkarları neyi gerektiriyorsa ben hazırım” dedi.

    Karadeniz ekibinde yılan hikayesine dönen , transferinde belirsizlik sürüyor. F.Bahçe ile yapılan Aatif+para takası görüşmelerinin tıkanmasından sonra Beşiktaş ile yapılan görüşmelerden de henüz sonuç elde edilemedi. Bunun üzerine gurbetçi oyuncu, takımın kamp yaptığı otelde Başkan ve ile görüşme yapmak istedi. Otelde yapılan ve uzun süren görüşmede Mehmet Ekici'nin, "Takımdan ayrılmak istediğimi daha önce size söylemiştim. Ancak ben kulübümle kötü ayrılmak istemiyorum, bu yüzden sizin de çıkarlarınız doğrultusunda bu sorunun çözümü için beklemeye hazırım" dedi.

    YANAL: KAL VE 10 NUMARAM OL
    Başkan Usta da Ekici'ye bu tavrı nedeniyle teşekkür ederek, belirsiz ortamının kalkması için görüşmelerin sürdüğünü belirtti. Teknik direktör Ersun Yanal'ın ise Ekici'ye, "Sen özel bir oyuncusun ve kurduğumuz kaliteli takımda seni aramızda görmek bizi sevindirir. Gel kal ve 10 numaram ol" dediği öğrenildi. Ekici'nin 'ye transfer olma ihtimalinin yüksek olduğu belirtilirken, takımda kalma ihtimalinin az da olsa devam ettiği de öğrenildi. Transfer görüşmelerinin yapıldığı ilk günden itibaren antrenmanlarını eksiksiz olarak yapan Ekici'nin, bazı arkadaşlarına, "Şu an geleceğimde ne olacak ben de bilmiyorum, bekliyorum" dediği öğrenildi.
    1. 10 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 19:12
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