Deniz için teklif
Trabzonspor, 23 yaşındaki orta saha için Kayserispor ile görüştü.
Fırtına sezonun ilk yarısında Kayserispor'da sergilediği performansla (16 maçta 4 gol, 5 asist) dikkat çeken Deniz Türüç için teklif sundu. 23 yaşındaki orta sahayı Ersun Yanal'ın istediği ancak ligde sıkıntılı günler yaşayan Kayserispor'un isteksiz olduğu belirtildi. Bordomavili kulübün Türüç'ü bonservis bedeli ödeyerek almak istediği öğrenilirken, Kayserispor'un eski oyuncuları Zeki Yavru ve Mustafa Akbaş'ın verilmesi durumunda ancak masaya oturacaklarını dillendirdiği öğrenildi. Bordo-mavili yöneticiler ise bu şartlarda transferin gerçekleşme ihtimalinin düşük olduğunu ifade etti.
- 10 Ocak 2017, Salı
- Güncelleme: 19:09
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fenerbahçe'ye kötü haber
Toplam 16
Yorum
Fb hadi abim Sneijder_W. bilgi birikimlerinide al git.... Gese haberlerine hadi
- Galatasaray Suudi Arabistan'da dağıldı
Toplam 49
Yorum
Yapmaa El ittifak ney nannnnn
- Galatasaray Suudi Arabistan'da dağıldı
Toplam 49
Yorum
Fb gscikler adam haklı dağılın kupanızın paslarını temizleyin
Deniz için teklif haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.