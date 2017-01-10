 Deniz için teklif – Fotomaç – 10 Ocak 2017
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    10 Ocak 2017, Salı
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    Deniz için teklif

    Deniz için teklif

    , 23 yaşındaki orta saha için ile görüştü.

    Fırtına sezonun ilk yarısında 'da sergilediği performansla (16 maçta 4 gol, 5 asist) dikkat çeken için teklif sundu. 23 yaşındaki orta sahayı Ersun Yanal'ın istediği ancak ligde sıkıntılı günler yaşayan Kayserispor'un isteksiz olduğu belirtildi. Bordomavili kulübün Türüç'ü bonservis bedeli ödeyerek almak istediği öğrenilirken, Kayserispor'un eski oyuncuları Zeki Yavru ve Mustafa Akbaş'ın verilmesi durumunda ancak masaya oturacaklarını dillendirdiği öğrenildi. Bordo-mavili yöneticiler ise bu şartlarda transferin gerçekleşme ihtimalinin düşük olduğunu ifade etti.
    1. 10 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 19:09
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