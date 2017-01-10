Caceres’e kar engeli

Dün İstanbul’a gelmesi beklenen 29 yaşındaki dünyaca ünlü Uruguaylı stoper, yoğun kar yağışı ve uçakların iptali nedeniyle rötar yaptı. Caceres bugün ya da yarın gelecek.

Bordo-mavili takım, anlaşmaya vardığı Juventus'un Uruguaylı stoperi Martin Caceres'i imza için getirmeye hazırlanırken devreye başka kulübün girmesi can sıkmıştı. Uçak biletleri alınan 29 yaşındaki dünyaca ünlü stoperin, kar yağışının uçuşları iptal ettirmesi nedeniyle gelişi bugüne veya yarına kalırken, bu süreçte İnter ve Marsilya'nın teklifini oyuncunun menajeri fırsata çevirmek istedi.



TRABZONSPOR'A SÖZ VERDİK

Bunun üzerine Başkan Muharrem Usta, oyuncu ve menajeri ile görüşerek sözleşme detaylarında belli iyileştirmeler yaparak Caceres'teki akıl karışıklıklarını giderdi. Caceres de menajerine, "Artık bu iş bitti. Trabzon'a söz verdik, gideceğiz" diyerek transferde diğer kulüplere kapıları kapattı. Caceres bugün veya yarın imza için Türkiye'ye gelecek ve detaylı kontrolden geçirilecek.