Bero bugün kampta

Bordo-mavili takımda sağ dizindeki sakatlık nedeniyle geçen hafta ameliyat olan Bero'nun 1.5 ay süren sakatlığının iyileşme süresi ameliyat başarılı geçtiği için 2 haftaya düşmüştü. Slovak yıldızın bugün Trabzonspor'un kampına katılacağı ve hafif tempolu idmanlara başlayacağı belirtildi.