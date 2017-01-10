 Bero bugün kampta – Fotomaç – 10 Ocak 2017
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    10 Ocak 2017, Salı
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    bugün kampta

    Bero bugün kampta
    Bordo-mavili takımda sağ dizindeki sakatlık nedeniyle geçen hafta ameliyat olan Bero'nun 1.5 ay süren sakatlığının iyileşme süresi ameliyat başarılı geçtiği için 2 haftaya düşmüştü. Slovak yıldızın bugün Trabzonspor'un kampına katılacağı ve hafif tempolu idmanlara başlayacağı belirtildi.
    1. 10 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 19:16
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