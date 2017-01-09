Zeki’ye karşılık Deniz!
Kayserispor? ile bir de takas gündemde...
Trabzonspor'un, sarı-kırmızılı ekibin başarılı oyuncusu Deniz Türüç'e karşılık Zeki Yavru'yu teklif ettiği iddia edildi. Kayserispor'un süre istediği ancak takasın gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğu ifade ediliyor. Orta sahada görev yapan Deniz, bu sezon 4 gol, 5 asist üretti.
- 09 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 22:46
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fenerbahçe'de şok sakatlık
Toplam 8
Yorum
1907 seni tanımak istiyorum yiğidim ara beni
- Fenerbahçe'de şok sakatlık
Toplam 8
Yorum
fanasis kardeş madem galatasaraylısın niye sürekli Fener haberlerinde dolaşıp kötü yorumlar yapıyorsun. Ne sıkıntın var söyle halledelim
- Fenerbahçe'de şok sakatlık
Toplam 8
Yorum
kanarya yorumlara bakıyorum da birçok kişide bir sevinç bir mutluluk var.Lütfen sakatlanan oyuncunun önce insan olduğunu unutmayalım.
Zeki’ye karşılık Deniz! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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