 Zeki’ye karşılık Deniz! – Fotomaç – 09 Ocak 2017
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    09 Ocak 2017, Pazartesi
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    Zeki’ye karşılık Deniz!

    Zeki’ye karşılık Deniz!

    Kayserispor? ile bir de takas gündemde...

    Trabzonspor'un, sarı-kırmızılı ekibin başarılı oyuncusu Deniz Türüç'e karşılık Zeki Yavru'yu teklif ettiği iddia edildi. Kayserispor'un süre istediği ancak takasın gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğu ifade ediliyor. Orta sahada görev yapan Deniz, bu sezon 4 gol, 5 asist üretti.
    1. 09 Ocak 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:46
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