...Ve Caceres bekleniyor
Stoper için anlaşma sağlanan Martin Caceres'in bugün İstanbul'a gelmesi bekleniyor. 29 yaşındaki oyuncu, sağlık kontrollerini geçerse Antalya kampına dahil olacak. Uruguay basını, Caceres'in Trabzonspor'a transfer olmasının en çok milli takım teknik direktörü Tabarez'i sevindirdiğini yazdı. Tecrübeli futbolcunun, son anda La Liga'dan da teklif aldığı ancak Fırtına'yı tercih ettiği belirtildi.
- 09 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:28
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fenerbahçe'de şok sakatlık
Toplam 8
Yorum
1907 seni tanımak istiyorum yiğidim ara beni
- Fenerbahçe'de şok sakatlık
Toplam 8
Yorum
fanasis kardeş madem galatasaraylısın niye sürekli Fener haberlerinde dolaşıp kötü yorumlar yapıyorsun. Ne sıkıntın var söyle halledelim
- Fenerbahçe'de şok sakatlık
Toplam 8
Yorum
kanarya yorumlara bakıyorum da birçok kişide bir sevinç bir mutluluk var.Lütfen sakatlanan oyuncunun önce insan olduğunu unutmayalım.
...Ve Caceres bekleniyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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