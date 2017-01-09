...Ve Caceres bekleniyor

Stoper için anlaşma sağlanan Martin Caceres'in bugün İstanbul'a gelmesi bekleniyor. 29 yaşındaki oyuncu, sağlık kontrollerini geçerse Antalya kampına dahil olacak. Uruguay basını, Caceres'in Trabzonspor'a transfer olmasının en çok milli takım teknik direktörü Tabarez'i sevindirdiğini yazdı. Tecrübeli futbolcunun, son anda La Liga'dan da teklif aldığı ancak Fırtına'yı tercih ettiği belirtildi.