 ...Ve Caceres bekleniyor – Fotomaç – 09 Ocak 2017
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    09 Ocak 2017, Pazartesi
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    ...Ve Caceres bekleniyor

    ...Ve Caceres bekleniyor
    Stoper için anlaşma sağlanan Martin Caceres'in bugün İstanbul'a gelmesi bekleniyor. 29 yaşındaki oyuncu, sağlık kontrollerini geçerse Antalya kampına dahil olacak. Uruguay basını, Caceres'in Trabzonspor'a transfer olmasının en çok milli takım teknik direktörü Tabarez'i sevindirdiğini yazdı. Tecrübeli futbolcunun, son anda La Liga'dan da teklif aldığı ancak Fırtına'yı tercih ettiği belirtildi.
    1. 09 Ocak 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:28
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