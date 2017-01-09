Trabzonspor'dan Olcay hamlesi

Önceki akşam Trabzonspor’un Antalya’daki kampına gelen Olcay Şahan, başkan Muharrem Usta ile el sıkıştı. Kiralama fikrin e Beşiktaş’ın da sıcak baktığı belirtiliyor

Transfer harekatına devam eden Trabzonspor'da yeni hedef Beşiktaşlı Olcay Şahan... Siyah-beyazlı takımda şans bulamayan oyuncu, Beşiktaş Yönetimi'nin de iznini alarak önceki akşam bordo- mavili takımın Antalya Belek'te kamp yaptığı otele geldi. Burada başkan Muharrem Usta ile masaya oturan tecrübeli futbolcunun uzun süren görüşmenin ardından maddi konularda el sıkıştığı bildirildi.



KALAN ÜCRETİNİ ÖDEYECEK

Beşiktaş 'ın bu sezon takımda fazla şans bulamayan Olcay Şahan'ın sezon sonuna kadar Trabzonspor'da kiralık olarak forma giymesine onay verdiği, transferin resmi imzalara kaldığı gelen haberler arasında... TRANSFERİN gerçekleşmesi halinde Trabzonspor, Olcay Şahan'a Beşiktaş'tan sezon sonuna kadar alacağı ücreti ödeyecek. Bordo- mavili kurmayların, siyah-beyazlı kulübe bir kiralama bedeli ödemeden işi çözmeye çalıştığı, yönetimler arasındaki görüşmelerin sürdüğü kaydedildi.



Yunus Emre SEL