 Trabzonspor'dan Olcay hamlesi – Fotomaç – 09 Ocak 2017
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    09 Ocak 2017, Pazartesi
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    Trabzonspor'dan Olcay hamlesi

    Trabzonspor'dan Olcay hamlesi

    Önceki akşam Trabzonspor’un Antalya’daki kampına gelen , başkan Muharrem Usta ile el sıkıştı. Kiralama fikrin e Beşiktaş’ın da sıcak baktığı belirtiliyor

    Transfer harekatına devam eden Trabzonspor'da yeni hedef Beşiktaşlı Olcay Şahan... Siyah-beyazlı takımda şans bulamayan oyuncu, Beşiktaş Yönetimi'nin de iznini alarak önceki akşam bordo- mavili takımın Antalya Belek'te kamp yaptığı otele geldi. Burada başkan Muharrem Usta ile masaya oturan tecrübeli futbolcunun uzun süren görüşmenin ardından maddi konularda el sıkıştığı bildirildi.

    KALAN ÜCRETİNİ ÖDEYECEK
    Beşiktaş 'ın bu sezon takımda fazla şans bulamayan Olcay Şahan'ın sezon sonuna kadar Trabzonspor'da kiralık olarak forma giymesine onay verdiği, transferin resmi imzalara kaldığı gelen haberler arasında... TRANSFERİN gerçekleşmesi halinde Trabzonspor, Olcay Şahan'a Beşiktaş'tan sezon sonuna kadar alacağı ücreti ödeyecek. Bordo- mavili kurmayların, siyah-beyazlı kulübe bir kiralama bedeli ödemeden işi çözmeye çalıştığı, yönetimler arasındaki görüşmelerin sürdüğü kaydedildi.

    Yunus Emre SEL
    1. 09 Ocak 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:53
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