Rodallega bitti bitiyor

Hugo Rodallega, Trabzonspor’dan 2 milyon euro ücret istedi

Trabzonspor Rodallega'nın transferinde mutlu sona yaklaştı. Başkan Muharrem Usta, forvet için düşündüğü Rodallega'yla dün masaya oturmadan önce Akhisar Belediyespor Başkanı Hüseyin Eryüksel ile bir araya geldi. Akhisarlı yöneticiler Başkan Usta'ya, "Biz tekliflere açığız" dedi. Bunun üzerine Başkan Muharrem Usta, 2 milyon euro bonservis bedeli veya takas artı bir miktar parayı içeren bir teklif yaptı.



'OYUNCUYU SİZ İKNA EDİN'

Bu teklife sıcak bakan Akhisar yönetimi, "Rodallega'yı siz ikna edin" dedi. Bunun üzerine Rodallega ile kamp yapılan otelde görüşmeden olumlu sonuç çıkarken oyuncunun istediği 2 milyon euro'yu aşağı çekmek için görüşmeler devam ediyor. Rodallega'nın transferinin resmiyet kazanma ihtimali oldukça yüksek.