 Önce havuz keyfi sonra izin – Fotomaç – 09 Ocak 2017
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    09 Ocak 2017, Pazartesi
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    Önce havuz keyfi sonra izin

    Önce havuz keyfi sonra izin
    Belek kampı devam ediyor. Önceki akşam teknik direktör Ersun Yanal tarafından verilen antrenman programı doğrultusunda havuzda çalışan bordo-mavili futbolcular dünü ise dinlenerek geçirdi. Bazı oyuncular otelde istirahat etmeyi tercih ederken, bazı futbolcular şehir merkezine giderek stres attılar. Çalışmalar bugün kaldığı yerden devam edecek.
    1. 09 Ocak 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:45
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