Önce havuz keyfi sonra izin

Belek kampı devam ediyor. Önceki akşam teknik direktör Ersun Yanal tarafından verilen antrenman programı doğrultusunda havuzda çalışan bordo-mavili futbolcular dünü ise dinlenerek geçirdi. Bazı oyuncular otelde istirahat etmeyi tercih ederken, bazı futbolcular şehir merkezine giderek stres attılar. Çalışmalar bugün kaldığı yerden devam edecek.