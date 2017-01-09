Önce havuz keyfi sonra izin
Belek kampı devam ediyor. Önceki akşam teknik direktör Ersun Yanal tarafından verilen antrenman programı doğrultusunda havuzda çalışan bordo-mavili futbolcular dünü ise dinlenerek geçirdi. Bazı oyuncular otelde istirahat etmeyi tercih ederken, bazı futbolcular şehir merkezine giderek stres attılar. Çalışmalar bugün kaldığı yerden devam edecek.
- 09 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 22:45
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fenerbahçe'de şok sakatlık
Toplam 8
Yorum
1907 seni tanımak istiyorum yiğidim ara beni
- Fenerbahçe'de şok sakatlık
Toplam 8
Yorum
fanasis kardeş madem galatasaraylısın niye sürekli Fener haberlerinde dolaşıp kötü yorumlar yapıyorsun. Ne sıkıntın var söyle halledelim
- Fenerbahçe'de şok sakatlık
Toplam 8
Yorum
kanarya yorumlara bakıyorum da birçok kişide bir sevinç bir mutluluk var.Lütfen sakatlanan oyuncunun önce insan olduğunu unutmayalım.
Önce havuz keyfi sonra izin haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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