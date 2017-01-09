Medjani startta
Antalya kampına gelerek yönetimle anlaşan Carl Medjani'nin bugün ilk idmanına çıkması bekleniyor. Cezayirli oyuncu ile geçmişten kalan 700 bin euro'luk alacağını da içeren yeni bir sözleşme imzalanacağı ve 1.5 yıllık yeni mukavele karşılığı toplam 2 milyon euro ödeneceği öğrenildi.
POPOV KAPATTI
Fırtına'nın bir dönem ilgilendiği İvelin Popov, Spartak Moskova'da kalacağını açıkladı. Bulgar orta saha, "İyi bir yılı geride bıraktım. Umarım 2017 de güzel bir yıl olur ve Spartak ile şampiyon oluruz. Burada kalacağım, sözleşmem sürüyor" dedi.
POPOV KAPATTI
Fırtına'nın bir dönem ilgilendiği İvelin Popov, Spartak Moskova'da kalacağını açıkladı. Bulgar orta saha, "İyi bir yılı geride bıraktım. Umarım 2017 de güzel bir yıl olur ve Spartak ile şampiyon oluruz. Burada kalacağım, sözleşmem sürüyor" dedi.
- 09 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:30
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fenerbahçe'de şok sakatlık
Toplam 8
Yorum
1907 seni tanımak istiyorum yiğidim ara beni
- Fenerbahçe'de şok sakatlık
Toplam 8
Yorum
fanasis kardeş madem galatasaraylısın niye sürekli Fener haberlerinde dolaşıp kötü yorumlar yapıyorsun. Ne sıkıntın var söyle halledelim
- Fenerbahçe'de şok sakatlık
Toplam 8
Yorum
kanarya yorumlara bakıyorum da birçok kişide bir sevinç bir mutluluk var.Lütfen sakatlanan oyuncunun önce insan olduğunu unutmayalım.
Medjani startta haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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