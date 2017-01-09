Medjani startta

Antalya kampına gelerek yönetimle anlaşan Carl Medjani'nin bugün ilk idmanına çıkması bekleniyor. Cezayirli oyuncu ile geçmişten kalan 700 bin euro'luk alacağını da içeren yeni bir sözleşme imzalanacağı ve 1.5 yıllık yeni mukavele karşılığı toplam 2 milyon euro ödeneceği öğrenildi.



POPOV KAPATTI

Fırtına'nın bir dönem ilgilendiği İvelin Popov, Spartak Moskova'da kalacağını açıkladı. Bulgar orta saha, "İyi bir yılı geride bıraktım. Umarım 2017 de güzel bir yıl olur ve Spartak ile şampiyon oluruz. Burada kalacağım, sözleşmem sürüyor" dedi.