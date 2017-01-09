 Golcü için flaş iddia: Torres – Fotomaç – 09 Ocak 2017
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    09 Ocak 2017, Pazartesi
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    Golcü için flaş iddia:

    Golcü için flaş iddia: Torres

    Yıllardır aradığı golcüyü bulamayan Trabzonspor için flaş bir iddia ortaya atıldı.

    Fırtına'nın Fernando için nabız yokladığı ileri sürüldü. Menajerlerle yürütülen görüşmelerde, 32 yaşındaki yıldızın 1.5 sezon için 5 milyon euro'ya Trabzonspor forması giyebileceği belirtildi. Atletico Madrid'in bonservis bedeli istememesi halinde transferin gerçekleşebileceği iddia edildi.
    1. 09 Ocak 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:17
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