Golcü için flaş iddia: Torres
Yıllardır aradığı golcüyü bulamayan Trabzonspor için flaş bir iddia ortaya atıldı.
Fırtına'nın Fernando Torres için nabız yokladığı ileri sürüldü. Menajerlerle yürütülen görüşmelerde, 32 yaşındaki yıldızın 1.5 sezon için 5 milyon euro'ya Trabzonspor forması giyebileceği belirtildi. Atletico Madrid'in bonservis bedeli istememesi halinde transferin gerçekleşebileceği iddia edildi.
- 09 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:17
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fenerbahçe'de şok sakatlık
Toplam 8
Yorum
1907 seni tanımak istiyorum yiğidim ara beni
- Fenerbahçe'de şok sakatlık
Toplam 8
Yorum
fanasis kardeş madem galatasaraylısın niye sürekli Fener haberlerinde dolaşıp kötü yorumlar yapıyorsun. Ne sıkıntın var söyle halledelim
- Fenerbahçe'de şok sakatlık
Toplam 8
Yorum
kanarya yorumlara bakıyorum da birçok kişide bir sevinç bir mutluluk var.Lütfen sakatlanan oyuncunun önce insan olduğunu unutmayalım.
Golcü için flaş iddia: Torres haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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