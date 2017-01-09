Ekici'den Fener'e rest
Trabzonspor, Aatıf’ı ikna etmesi için Fenerbahçe’ye 24 saat süre verdi; aksi halde takastan vazgeçebileceği mesajını yolladı
Mehmet Ekici-Aatıf takasında bugün kader günü... Trabzonspor, F.Bahçe'nin bir türlü ikna edemediği Aatıf için sarı-lacivertli kulübe "Bu iş fazla uzadı. Aatıf'ı yarına (bugüne) kadar ikna edin. Aksi halde takastan vazgeçeceğiz" mesajı gönderdi. Diğer yandan Şenol Güneş'in önceki gün "İlgilenmiyoruz" demesine rağmen Beşiktaş'ın Mehmet Ekici için devrede olduğu iddia edildi.
MUHARREM USTA SÜRE VERDİ
Mehmet Ekici-Aatıf takasındaki belirsizlik devam ediyor. Fenerbahçe ile Aatıf+500 bin euro karşılığında anlaşılmasına rağmen, Faslı oyuncunun sürekli sorun çıkarması başkan Muharrem Usta'yı kızdırdı. Usta, Fenerbahçe'ye Aatıf'ı ikna etmesi için son olarak 1 gün süre verdi. Başkan Usta, kampta Mehmet Ekici ile de bir görüşme yaptı. Milli oyuncunun, "Ben, Trabzon'da uzun süre oynadım. Buraların çıkarları neyi gerektiriyorsa ona hazırım" dediği öğrenildi. Usta'nın fikrini sorduğu yöneticilerin ise bir bölümü Mehmet ile ilgili görüşmelerin devam etmesini, bir kısmı ise teklif edilen ücrete inmesi halinde sözleşme yenilenmesini istedi.
MUHARREM USTA SÜRE VERDİ
Mehmet Ekici-Aatıf takasındaki belirsizlik devam ediyor. Fenerbahçe ile Aatıf+500 bin euro karşılığında anlaşılmasına rağmen, Faslı oyuncunun sürekli sorun çıkarması başkan Muharrem Usta'yı kızdırdı. Usta, Fenerbahçe'ye Aatıf'ı ikna etmesi için son olarak 1 gün süre verdi. Başkan Usta, kampta Mehmet Ekici ile de bir görüşme yaptı. Milli oyuncunun, "Ben, Trabzon'da uzun süre oynadım. Buraların çıkarları neyi gerektiriyorsa ona hazırım" dediği öğrenildi. Usta'nın fikrini sorduğu yöneticilerin ise bir bölümü Mehmet ile ilgili görüşmelerin devam etmesini, bir kısmı ise teklif edilen ücrete inmesi halinde sözleşme yenilenmesini istedi.
- 09 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:08
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fenerbahçe'de şok sakatlık
Toplam 8
Yorum
1907 seni tanımak istiyorum yiğidim ara beni
- Fenerbahçe'de şok sakatlık
Toplam 8
Yorum
fanasis kardeş madem galatasaraylısın niye sürekli Fener haberlerinde dolaşıp kötü yorumlar yapıyorsun. Ne sıkıntın var söyle halledelim
- Fenerbahçe'de şok sakatlık
Toplam 8
Yorum
kanarya yorumlara bakıyorum da birçok kişide bir sevinç bir mutluluk var.Lütfen sakatlanan oyuncunun önce insan olduğunu unutmayalım.
Ekici'den Fener'e rest haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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