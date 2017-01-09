Ekici'den Fener'e rest

Trabzonspor, Aatıf’ı ikna etmesi için Fenerbahçe’ye 24 saat süre verdi; aksi halde takastan vazgeçebileceği mesajını yolladı

Mehmet Ekici-Aatıf takasında bugün kader günü... Trabzonspor, F.Bahçe'nin bir türlü ikna edemediği Aatıf için sarı-lacivertli kulübe "Bu iş fazla uzadı. Aatıf'ı yarına (bugüne) kadar ikna edin. Aksi halde takastan vazgeçeceğiz" mesajı gönderdi. Diğer yandan Şenol Güneş'in önceki gün "İlgilenmiyoruz" demesine rağmen Beşiktaş'ın Mehmet Ekici için devrede olduğu iddia edildi.



MUHARREM USTA SÜRE VERDİ

Mehmet Ekici-Aatıf takasındaki belirsizlik devam ediyor. Fenerbahçe ile Aatıf+500 bin euro karşılığında anlaşılmasına rağmen, Faslı oyuncunun sürekli sorun çıkarması başkan Muharrem Usta'yı kızdırdı. Usta, Fenerbahçe'ye Aatıf'ı ikna etmesi için son olarak 1 gün süre verdi. Başkan Usta, kampta Mehmet Ekici ile de bir görüşme yaptı. Milli oyuncunun, "Ben, Trabzon'da uzun süre oynadım. Buraların çıkarları neyi gerektiriyorsa ona hazırım" dediği öğrenildi. Usta'nın fikrini sorduğu yöneticilerin ise bir bölümü Mehmet ile ilgili görüşmelerin devam etmesini, bir kısmı ise teklif edilen ücrete inmesi halinde sözleşme yenilenmesini istedi.



