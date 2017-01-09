Çamburnu’ya sahip çıkacağız!
Sürmene'de sarıçamlarla kaplı doğa harikası Çamburnu mevkiinde çıkan yangında 15-20 hektarlık bir alanın zarar görmesine Trabzonspor da duyarsız kalmadı. Resmi siteden açıklama yapan yönetim, Çamburnu'nda kulüp adına bir hatıra ormanı kurulması ve alanın yeniden yeşillendirilmesi için devlet ve sivil toplum örgütleri ile ortak çalışma yapmaya hazır olduğunu duyurdu.
- 09 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 22:47
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fenerbahçe'de şok sakatlık
Toplam 8
Yorum
1907 seni tanımak istiyorum yiğidim ara beni
- Fenerbahçe'de şok sakatlık
Toplam 8
Yorum
fanasis kardeş madem galatasaraylısın niye sürekli Fener haberlerinde dolaşıp kötü yorumlar yapıyorsun. Ne sıkıntın var söyle halledelim
- Fenerbahçe'de şok sakatlık
Toplam 8
Yorum
kanarya yorumlara bakıyorum da birçok kişide bir sevinç bir mutluluk var.Lütfen sakatlanan oyuncunun önce insan olduğunu unutmayalım.
Çamburnu’ya sahip çıkacağız! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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