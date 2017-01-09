 Çamburnu’ya sahip çıkacağız! – Fotomaç – 09 Ocak 2017
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    09 Ocak 2017, Pazartesi
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    ’ya sahip çıkacağız!

    Çamburnu’ya sahip çıkacağız!
    Sürmene'de sarıçamlarla kaplı doğa harikası mevkiinde çıkan yangında 15-20 hektarlık bir alanın zarar görmesine da duyarsız kalmadı. Resmi siteden açıklama yapan yönetim, Çamburnu'nda kulüp adına bir hatıra ormanı kurulması ve alanın yeniden yeşillendirilmesi için devlet ve sivil toplum örgütleri ile ortak çalışma yapmaya hazır olduğunu duyurdu.
    1. 09 Ocak 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:47
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