Bu akşam kampa katılacak
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de ikinci devrenin hazırlıklarını Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde Gloria Sports Arena'da gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular, daha sonra pas çalışması yaptı. Basına kapalı bölümde ise taktiksel organizasyonlar üzerinde durulduğu bildirildi.
Antrenmana hafif sakatlığı bulunan ve salonda çalışan Slovak savunma oyuncusu Jan Durica katılmadı. İdmana koşuyla başlayan Ramil Sheidaev ise daha sonra takımla çalıştı.
- Bero kampa katılıyor
Trabzonspor'da sağ diz dış menisküsündeki yırtık nedeniyle Almanya'da ameliyat edilen Matus Bero'nun bu akşam kampa katılması bekleniyor.
Antalya'da rehabilitasyon döneminden geçecek oyuncunun, tedavisi devam edecek.
Bordo-mavililer, hazırlıklarını akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla sürdürecek.
- 09 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 12:44
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Toplam 2
Yorum
Bence Bence göndermeyin Berki iyi Oynar eski hale döner Üste Bunlar Onun 2 mIlyon € Luk Ücretini Nasil ödeyecekler ?
- Derbi Fener’in
Toplam 1
Yorum
tolga dixonla alakası yok son topta saolsun hakem yapılan faolu vermeyince fener yendi aferim böyle devam tbl
- Jackson harekatı
Toplam 2
Yorum
Bence Bence 3 Milyon € Bonsverisli iyi Forvet Bulunur Fener 3.4 Fernandao Aldi Bence Sadece Kiralik Bedeli olarak Verilmez
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