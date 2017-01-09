Boudebouz’un taliplisi çok
Carl Medjani'yi geri getiren bordomavililerin gündeme aldığı ikinci Cezayirli Ryad Boudebouz'a İngiltere dahil farklı ülkelerden bir çok takımın talip olması işi zora soktu. 26 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusunun fiyatının yükseldiği öğrenilirken, yönetim beklemeye geçti. Piyasa değeri 5 milyon euro olan Boudebouz, Motpellier'de bu sezon 17 maçta 7 gol atmayı başardı.
- 09 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 22:13
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fenerbahçe'de şok sakatlık
Toplam 8
Yorum
1907 seni tanımak istiyorum yiğidim ara beni
- Fenerbahçe'de şok sakatlık
Toplam 8
Yorum
fanasis kardeş madem galatasaraylısın niye sürekli Fener haberlerinde dolaşıp kötü yorumlar yapıyorsun. Ne sıkıntın var söyle halledelim
- Fenerbahçe'de şok sakatlık
Toplam 8
Yorum
kanarya yorumlara bakıyorum da birçok kişide bir sevinç bir mutluluk var.Lütfen sakatlanan oyuncunun önce insan olduğunu unutmayalım.
Boudebouz’un taliplisi çok haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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