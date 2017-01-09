Bedelsiz olarak kiralandılar
Trabzonspor, Muhammet Demir ve Sefa Yılmaz'ın, 2016/2017 futbol sezonu sonuna kadar bedelsiz olarak, Gaziantepspor Kulübü'ne geçici transferleri konusunda anlaşma sağlandığını açıkladı.
"Profesyonel futbolcularımız Muhammet Demir ve Sefa Yılmaz' ın, 2016/2017 futbol sezonu sonuna kadar bedelsiz olarak, Gaziantepspor Kulübü'ne geçici transferleri konusunda anlaşma sağlanmıştır.
Kamuoyunun bilgisine duyurulur.
Saygılarımızla,"
Öte yandan Trabzonspor KAP'a yaptığı diğer açıklamada Güray Vural'ın sözleşmesinin de karşılıklı olarak feshedildiğini bildirdi.
KAP'a gönderilen açıklama:
"Şirketimiz ile profesyonel futbolcu Güray Vural arasındaki 29.01.2016 başlangıç, 31.05.2019 bitiş tarihli sözleşme, karşılıklı olarak feshedilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine duyurulur.
Saygılarımızla,"
Konuyla ilgili Gaziantepspor'dan da açıklama geldi:
"Kulübümüz, Trabzonspor Kulübünden başarılı oyuncu Muhammet Demir'i sezon sonuna kadar kiralık olarak renklerine bağladı. Muhammet Demir'e hoş geldin diyor, kırmızı-siyahlı formamız altında başarılar diliyoruz" denildi.
- 09 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 16:42
- Zeki’ye karşılık Deniz!
Toplam 12
Yorum
SERTKAYA Denizi mutlaka alalım lütfen yönetime bunu almalarını söyleyin süper bir transfer olur.
- Garry Rodrigues kontrolden geçti
Toplam 1
Yorum
Abdullah İBRAHİMOĞLU yazık çok para tek mil. euroluk topçu yedek olur asla as olmaz iki sene sonra terim eğitirse eyvallah .! yinede hayırlı olsun !
- Jackson harekatı
Toplam 12
Yorum
Karakartal Lucas Pratto'yu mutlaka izleyin adam tam bir forvet. Tam Şenol Hocanın istediği gibi pivot santrafor. Ayaklarını müthiş kullanıyor. Gerek şut tekniği gerekse adam eksiltmedeki tekniği üst düzey. Kafa toplarında harika. Sadece biraz kalın bir yapısı var ama şaştım acaip hızlı. Plaselerine şutlarına ve estetik vuruşlarına bayıldım. Keşke alabilsek..
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