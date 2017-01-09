Bedelsiz olarak kiralandılar

"Profesyonel futbolcularımız Muhammet Demir ve Sefa Yılmaz' ın, 2016/2017 futbol sezonu sonuna kadar bedelsiz olarak, Gaziantepspor Kulübü'ne geçici transferleri konusunda anlaşma sağlanmıştır.

Kamuoyunun bilgisine duyurulur.

Saygılarımızla,"

Öte yandan Trabzonspor KAP'a yaptığı diğer açıklamada Güray Vural'ın sözleşmesinin de karşılıklı olarak feshedildiğini bildirdi.

KAP'a gönderilen açıklama:

"Şirketimiz ile profesyonel futbolcu Güray Vural arasındaki 29.01.2016 başlangıç, 31.05.2019 bitiş tarihli sözleşme, karşılıklı olarak feshedilmiştir.

Kamuoyunun bilgisine duyurulur.

Saygılarımızla,"



Konuyla ilgili Gaziantepspor'dan da açıklama geldi:



"Kulübümüz, Trabzonspor Kulübünden başarılı oyuncu Muhammet Demir'i sezon sonuna kadar kiralık olarak renklerine bağladı. Muhammet Demir'e hoş geldin diyor, kırmızı-siyahlı formamız altında başarılar diliyoruz" denildi.