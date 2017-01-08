 Trabzonspor, transferi borsaya bildirdi – Fotomaç – 08 Ocak 2017
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    08 Ocak 2017, Pazar
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    Trabzonspor, transferi borsaya bildirdi

    Trabzonspor, transferi borsaya bildirdi

    Trabzonspor Kulübü, futbolcusu 'ın transferi konusunda Kayserispor ile görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi.

    Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'nin Borsa İstanbul'a gönderdiği, Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz 'ın Kayserispor Kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." ifadelerini kullandı.

    1. 08 Ocak 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:01
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