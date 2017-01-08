Trabzonspor, transferi borsaya bildirdi
Trabzonspor Kulübü, futbolcusu Güray Vural'ın transferi konusunda Kayserispor ile görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi.
Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'nin Borsa İstanbul'a gönderdiği, Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Güray Vural'ın Kayserispor Kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." ifadelerini kullandı.
- 08 Ocak 2017, Pazar
- Güncelleme: 23:01
- Fenerbahçe'de şok sakatlık
Toplam 8
Yorum
1907 seni tanımak istiyorum yiğidim ara beni
- Fenerbahçe'de şok sakatlık
Toplam 8
Yorum
fanasis kardeş madem galatasaraylısın niye sürekli Fener haberlerinde dolaşıp kötü yorumlar yapıyorsun. Ne sıkıntın var söyle halledelim
- Fenerbahçe'de şok sakatlık
Toplam 8
Yorum
kanarya yorumlara bakıyorum da birçok kişide bir sevinç bir mutluluk var.Lütfen sakatlanan oyuncunun önce insan olduğunu unutmayalım.
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