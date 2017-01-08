Sambacı Eduardo da Silva apronda bekletiliyor

Trabzonspor ile hemen her gün yeni bir isim anılırken, son olarak Shakhtar Donetsk takımında forma giyen ve devre arasında kulüple yollarını ayıran Brezilyalı Eduardo da Silva gündeme geldi.

33 yaşındaki forvet oyuncusunun bonservisinin elinde oluşunu cazip gören Karadeniz ekibinin, futbolcunun yaşı nedeniyle tereddüt etse de maliyetinin uygun olması durumunda yine de transferin gerçekleşebileceği belirtildi. Sambacı, kariyerine Dinamo Zagreb takımında başladı. 2001'de A takıma yükselen oyuncu, 2007'de Arsenal'e yaklaşık 14 milyon euro'ya transfer olarak dikkat çekti. Brezilya doğumlu olmasına rağmen Hırvatistan Milli Takımı'nı seçen Silva, Shakhtar'da 174 maçta 57 gol attı, 17 de asist yaptı. Arsenal'da da 69 maçta 22 kez rakip fileleri sarstı.