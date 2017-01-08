 Sambacı Eduardo da Silva apronda bekletiliyor – Fotomaç – 08 Ocak 2017
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    08 Ocak 2017, Pazar
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    Sambacı apronda bekletiliyor

    Sambacı Eduardo da Silva apronda bekletiliyor

    ile hemen her gün yeni bir isim anılırken, son olarak takımında forma giyen ve devre arasında kulüple yollarını ayıran Brezilyalı gündeme geldi.

    33 yaşındaki forvet oyuncusunun bonservisinin elinde oluşunu cazip gören Karadeniz ekibinin, futbolcunun yaşı nedeniyle tereddüt etse de maliyetinin uygun olması durumunda yine de transferin gerçekleşebileceği belirtildi. Sambacı, kariyerine Dinamo Zagreb takımında başladı. 2001'de A takıma yükselen oyuncu, 2007'de Arsenal'e yaklaşık 14 milyon euro'ya transfer olarak dikkat çekti. Brezilya doğumlu olmasına rağmen Hırvatistan Milli Takımı'nı seçen Silva, Shakhtar'da 174 maçta 57 gol attı, 17 de asist yaptı. Arsenal'da da 69 maçta 22 kez rakip fileleri sarstı.
    1. 08 Ocak 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 21:13
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