 Rüzgar engeli – Fotomaç – 08 Ocak 2017
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    08 Ocak 2017, Pazar
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    Rüzgar engeli

    Rüzgar engeli
    Fırtına'nın Belek'te dün sabah yapmayı planladığı idman yoğun yağış ve rüzgar nedeniyle salona alındı. Antrenmanı izlemeye gelen taraftarlar ile yapılan fotoğraf çekiminin ardından bordo-mavililer kuvvet çalışması yaptı. Teknik direktör Ersun Yanal, salonda yapılan çalışma boyunca oyuncularını daha hırslı olmaları için uyardı.
    1. 08 Ocak 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 21:07
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