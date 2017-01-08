Rüzgar engeli

Fırtına'nın Belek'te dün sabah yapmayı planladığı idman yoğun yağış ve rüzgar nedeniyle salona alındı. Antrenmanı izlemeye gelen taraftarlar ile yapılan fotoğraf çekiminin ardından bordo-mavililer kuvvet çalışması yaptı. Teknik direktör Ersun Yanal, salonda yapılan çalışma boyunca oyuncularını daha hırslı olmaları için uyardı.