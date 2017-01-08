 Rodallega'yı verin – Fotomaç – 08 Ocak 2017
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    08 Ocak 2017, Pazar
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    Rodallega'yı verin

    Rodallega'yı verin

    Fırtına, Sion’da forma giyen Konate ile anlaşsa da Akhisarlı Rodallega için Ege ekibi ile masaya oturdu. Akhisar, para + futbolcu takasına sıcak bakıyor.

    'da forvet arayışları sürerken, Başkan bu mevkiye alınacak oyuncularla bizzat ilgileniyor. Forvet hattına direkt oynayabilecek bir futbolcu katılması konusunda ısrarcı olan Başkan Usta'nın, teknik heyet ve yöneticiler ile yaptığı değerlendirme sonucunda Sion'da forma giyen Moussa Konate'ye teklif yaptığı ve futbolcuyu ikna ettiği belirtildi. Ancak henüz imza aşamasına gelmeyen bordo-mavililer, Akhisar Belediyespor'da forma giyen için ilk kez ciddi girişimlere başladı. Ege temsilcisinden Rodallega için fiyat isteyen yönetim, takas tekliflerine de açık olduklarını dile getirdi.

    TEMAS SÜRÜYOR
    Akhisar'ın ise Rodallega'yı takas artı para karşılığında verebileceğini ilettiği öğrenildi. Trabzonspor'un Rodallega ve kulübüyle yaptığı görüşmelerin olumlu geçtiği belirtilirken, Karadeniz ekibinin yöneticileri, "Transferin olması için çalışmalarımız sürüyor" yorumunda bulundu. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Rodallega, Trabzonspor formasını giymeye sıcak bakıyor.

    YUNUS EMRE SEL
    1. 08 Ocak 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:29
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