 Muhammet ve Sefa Gaziantep’e kiralandı – Fotomaç – 08 Ocak 2017
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    08 Ocak 2017, Pazar
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    Muhammet ve Sefa Gaziantep’e kiralandı

    Muhammet ve Sefa Gaziantep’e kiralandı
    Bordo-mavili takımda beklentileri karşılayamayan forvet Muhammet Demir ve ligin ilk yarısında Alanya'da olan Sefa Yılmaz, 6 aylığına 'a kiralandı. Bordo-mavililerin kampından ayrılarak eski takımının kampına katılan Demir, "Burada kendi performansımı geri kazanacağım" dedi. Demir, 2019'a kadar sözleşmesi olduğu ile 25 maça çıkıp 5 gol attı. Fırtına, bu iki transfer için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.
    1. 08 Ocak 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 21:11
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