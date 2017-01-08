 Medjani yuvaya dönüyor – Fotomaç – 08 Ocak 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    08 Ocak 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    yuvaya dönüyor

    Medjani yuvaya dönüyor

    , eski oyuncusu 'yi geri getiriyor.

    Geçmişte Bosingwa'nın 'lık dosyasını kaldırmak için oyuncuyu yeniden transfer eden Başkan , bu kez 'nin FIFA'lık dosyasını kaldırmak için oyuncuya, "Tekrar bize gelir misin?" diye sordu. Cezayirli savunmacı "Seve seve gelirim" dedi ve uçağa atlayarak Antalya'daki kampa katıldı. Burada Usta ile görüşen 31 yaşındaki Medjani, "Bonservis sorunumu çözebilirim. Yeniden o taraftarın önünde oynamak için sabırsızlanıyorum. Hâlâ bana mesaj atıyorlar" diye konuştu. Bu yaklaşımdan çok etkilenen Usta da futbolcuya, geçmişteki alacağını da içinde barından yeni bir teklif yaptı. Her iki taraf bu konuda el sıkışırken, resmi açıklamanın bugün yapılması bekleniyor.

    FIFA'YA BAŞVURMUŞTU
    Bu arada oyuncunun menajerinin ise bu transferde ufak da olsa pürüzler çıkardığı belirtildi. Parasını alamadığı gerekçesiyle takımdan ayrılan Medjani, 'u 285 bin euro alacak ve 2 milyon 235 bin euro tazminat talebiyle FIFA'ya şikayet etmişti. Bordo-mavililer de 1 milyon 665 bin euro tazminat talebiyle karşı dava açmıştı. FIFA, futbolcunun 285 bin euro'luk alacak talebini kabul edip kendisine 500 bin euro verilmesine hükmetti.
    1. 08 Ocak 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 21:05
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Medjani yuvaya dönüyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    FOTOMAÇ GÜNDEM
    Sitene Ekle