Mazbataları aldılar

Trabzonspor kulübünde aralık ayında yapılan genel kurulda seçimi yapılan kurullar için dün devir teslim töreni gerçekleştirildi.

Kahvaltı sonrası yapılan törende Genel Kurul Divan Başkanı Şükrü Kuleyin tarafından yeni kurul üyelerine mazbataları teslim edildi.



BAŞARILAR DİLİYORUM

Asbaşkan Ahmet Çubukçu, mazbata töreni sonrası yeni yönetimlere başarı diledi. Çubukçu, "Eski yönetim kurulunda yer alan arkadaşlarımıza da yaptıkları hizmetten dolayı teşekkür ediyoruz. Görevi devralan arkadaşlarımız görevlerini en iyi şekilde yapacaktır" diye konuştu.