 Castillo’nun tapusu da alındı – Fotomaç – 08 Ocak 2017
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    08 Ocak 2017, Pazar
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    ’nun tapusu da alındı

    Castillo’nun tapusu da alındı

    Fırtına, sezon başında kiraladığı Kolombiyalı 'nun bonservisini aldı.

    KAP'a gönderilen açıklamada, "Major League Soccer'a 1 milyon dolar ödenerek, 'nun kulübümüze kesin transferini sağlayan opsiyon hakkı kullanılmıştır" denildi. Bordo-mavili kulüp, 24 yaşındaki Kolombiyalıyı sezon başında 3 milyon dolar ödeyerek ABD ekibi Dallas'tan kiralamış, 7 Ocak 2017'ye kadar 1 milyon dolar ilave ödeme halinde kesin transferin sağlanacağını duyurmuştu.
    1. 08 Ocak 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:50
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