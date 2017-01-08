 Caceres rötarı – Fotomaç – 08 Ocak 2017
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    08 Ocak 2017, Pazar
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    Caceres rötarı

    Caceres rötarı

    ’un anlaştığı dünyaca ünlü stoper bugün gelecekti ama Başkan Usta’dan bir gün daha izin alınca yarına kaldı. Caceres yarın İstanbul’da olacak.

    , yıldız oyuncu Martin Caceres'i İstanbul'a getiriyor. Kariyerinde Sevilla, Barcelona, Villereal ve Juventus gibi önemli takımlarda oynayan Caceres, yarın Montevideo üzerinden önce Madrid'e oradan da İstanbul'a gelecek. Aslında dün gelecek olan 29 yaşındaki stoper, Başkan Muharrem Usta'dan izin aldığı için yarına kalmış oldu. Başkan Yardımcısı Önder Bülbüloğlu, Caceres'in İstanbul'da detaylı bir sağlık kontrolünden geçirileceğini ve bir sorun çıkmaması durumunda kendisiyle anlaşılacağını belirtti.

    FOTOMAÇ'A ÖZEL SÖZLER
    Caceres, Türkiye'ye gelmeden önce FOTOMAÇ aracılığıyla bir açıklama yaparak, "Her şey olumlu. İnstagram üzerinden aldığım sayısız mesaj, motivasyonumu artırdı. Bu aşamadan sonra bir sorun olacağını düşünmüyorum" diye konuştu.
    1. 08 Ocak 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:35
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