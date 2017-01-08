Caceres rötarı

yıldız oyuncu'i İstanbul'a getiriyor. Kariyerindevegibi önemli takımlarda oynayan, yarın Montevideo üzerinden önce'e oradan da'a gelecek.Aslında dün gelecek olan 29 yaşındakistoper, Başkan Muharrem Usta'dan izinaldığı için yarına kalmış oldu. BaşkanYardımcısı, Caceres'in'da detaylı bir sağlık kontrolündengeçirileceğini ve bir sorun çıkmaması durumundakendisiyle anlaşılacağını belirtti.Caceres, Türkiye'ye gelmeden öncearacılığıyla bir açıklama yaparak, "Her şey olumlu.üzerinden aldığım sayısız mesaj, motivasyonumu artırdı. Busonra bir sorun olacağını düşünmüyorum" diye konuştu.