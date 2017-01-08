 Boudebouz sesleri – Fotomaç – 08 Ocak 2017
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    08 Ocak 2017, Pazar
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    Boudebouz sesleri

    Boudebouz sesleri

    Bordo-mavili yönetim, Fransa’nın takımında forma giyen 26 yaşındaki Cezayirli orta saha ’u da gündemine aldı.

    Mas ve Pereira'yı kadrosuna katan ; Martin Caceres, Moussa Konate ve Zoran Tosic'ten sonra sürpriz bir şekilde Fransa'nın takımında forma giyen 26 yaşındaki Cezayirli orta saha oyuncusu 'u da gündemine aldı. Ancak oyuncunun sakatlığının bulunması transferin önündeki en büyük engel olarak gösteriliyor. Fransız kulübü ile 56 maça çıkıp 9 gol atan Boudebouz, 15 de asist yaptı.

    Kariyeri boyunca 339 maça çıkan Boudebouz, toplam 46 gol attı, 47 de asist yaptı. 1.77 boyundaki futbolcu, Cezayir Milli Takımı'nın formasını da 24 maçta giydi, fileleri 2 kez sarstı. Başkan Muharrem Usta transfer çalışmalarıyla ilgili olarak, "İlk yarıda yaşadığımız sıkıntıları ikinci yarıda yaşamamak adına yaptığımız çalışmalar devam edecek ve eksiklerimizi en iyi şekilde gidereceğimizi düşünüyoruz" dedi.
    1. 08 Ocak 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 21:14
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