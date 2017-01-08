Bero sevinci

Sağ dizinden yaşadığı sakatlık nedeniyle daha önce 6 hafta sahalardan uzak kalabileceği açıklanan Matus Bero'nun, erken dönme ihtimalinin ortaya çıkması Ersun Yanal'ı memnun etti. Slovak oyuncunun yerine takviye isteyen Ersun Yanal, şimdilik bekleme kararı aldı.