 Başkan da kampta – Fotomaç – 08 Ocak 2017
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    08 Ocak 2017, Pazar
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    Başkan da kampta

    Başkan da kampta
    Başkan , transfer görüşmeleri için adeta takımın kaldığı otelde kampa girdi. Başkan Muharrem Usta'nın kendisine ulaşmaya çalışan menajerlere çok fazla görüşme şansı tanımadığı daha çok Ersun Yanal'ın istediği isimler üzerine odaklandığı ifade edildi.
    1. 08 Ocak 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 21:19
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