 Trabzonspor'da kurul üyeleri mazbatalarını aldı – Fotomaç – 07 Ocak 2017
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    07 Ocak 2017, Cumartesi
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    Trabzonspor'da kurul üyeleri mazbatalarını aldı

    Trabzonspor'da kurul üyeleri mazbatalarını aldı

    Trabzonspor'da geçen ay seçilen kurullar için devir teslim töreni yapıldı.

    Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen törende kulüp asbaşkanı Ahmet Çubukçu, yönetim kurulu üyeleri Orhan İlarslan, Ali Rıza Egemen, Özer Bayraktar, Erhan Çimşir, divan başkanlık kurulu başkanı Ali Sürmen ile göreve seçilen denetleme, disiplin, arşiv ve müze kurulu eski ve yeni yöneticileri yer aldı.

    Kahvaltı sonrası yapılan törende genel kurul divan başkanı Şükrü Kuleyin tarafından yeni kurul üyelerine mazbataları teslim edildi.

    Asbaşkan Çubukçu, yaptığı konuşmada, yeni yönetimlere başarı dileyerek, "Eski yönetim kurulunda yer alan arkadaşlarımıza da yaptıkları hizmetten dolayı teşekkür ediyoruz. Görevi devralan arkadaşlarımızın Trabzonspor'un marka değerini yüceltecek şekilde görevlerini en iyi şekilde yapacaklarını biliyoruz. Ayrıca bugün burada sergilenen dostluk ve birliktelik de bizleri ayrıca mutlu etmiştir." ifadelerini kullandı.

    1. 07 Ocak 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 13:45
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