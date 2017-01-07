Trabzonspor'da kurul üyeleri mazbatalarını aldı
Trabzonspor'da geçen ay seçilen kurullar için devir teslim töreni yapıldı.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen törende kulüp asbaşkanı Ahmet Çubukçu, yönetim kurulu üyeleri Orhan İlarslan, Ali Rıza Egemen, Özer Bayraktar, Erhan Çimşir, divan başkanlık kurulu başkanı Ali Sürmen ile göreve seçilen denetleme, disiplin, arşiv ve müze kurulu eski ve yeni yöneticileri yer aldı.
Kahvaltı sonrası yapılan törende genel kurul divan başkanı Şükrü Kuleyin tarafından yeni kurul üyelerine mazbataları teslim edildi.
Asbaşkan Çubukçu, yaptığı konuşmada, yeni yönetimlere başarı dileyerek, "Eski yönetim kurulunda yer alan arkadaşlarımıza da yaptıkları hizmetten dolayı teşekkür ediyoruz. Görevi devralan arkadaşlarımızın Trabzonspor'un marka değerini yüceltecek şekilde görevlerini en iyi şekilde yapacaklarını biliyoruz. Ayrıca bugün burada sergilenen dostluk ve birliktelik de bizleri ayrıca mutlu etmiştir." ifadelerini kullandı.
- 07 Ocak 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 13:45
- Podolski Çin’e yakın
Toplam 1
Yorum
Aslan SATIN, PODOLSKININ HIC BIR AMACI KALMADI BUNDAN SONRA YATARAK PARA KAZANACAK
- Burak’a burs ve altyapı sözü
Toplam 3
Yorum
° BAKANLIKTA BIR AYRICALIK TANISIN ALIN BU COCUGU GALATASARAY EGITIM VAKFI SORUMLULUGUNDA GALATASARAY LISESINDE OKUTULSUN
- Wiel’i yakan cep telefonu
Toplam 2
Yorum
Bilal Futbolcu Transfer ederken cok yönlü arastirma yapmadan Transfer yapip Fenerin parasini carcur eden yöneticileri kiniyorum.
Trabzonspor'da kurul üyeleri mazbatalarını aldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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