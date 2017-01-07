 Tangocu kapısı Yanal ile açıldı – Fotomaç – 07 Ocak 2017
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    07 Ocak 2017, Cumartesi
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    Tangocu kapısı Yanal ile açıldı

    Tangocu kapısı Yanal ile açıldı
    Fırtına'nın 3. Arjantinli oyuncusu Emmanuel Mas oldu. Üç Arjantinli de teknik direktör Ersun Yanal'ın bordo-mavili takımı çalıştırdığı dönemlerde geldi. Colman'ı ilk döneminde Belçika'nın Germinal Beerschot takımından aldıran Yanal, 3. döneminde ise yine Arjantinli sol bek Luis İbanez'i Sirbistan'dan, sol bek Mas'ı da Arjantin Ligi'nden transfer ettirdi.
    1. 07 Ocak 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 21:30
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