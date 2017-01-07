 N’Doye dün geri döndü – Fotomaç – 07 Ocak 2017
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    07 Ocak 2017, Cumartesi
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    N’Doye dün geri döndü

    N’Doye dün geri döndü
    Fırtına, ikinci devre hazırlıklarını Belek'te sürdürdü. Ersun Yanal yönetiminde yapılan antrenman, ısınma hareketleriyle başladı, 5'e 2 pas çalışması ile devam etti. Ardından yarı sahada çift kale maç oynandığı bildirildi. Antrenmana salonda çalışan Güray, Sheidaev ile sakatlığı bulunan Bero katılmadı. Sakatlığı geçen N'Doye ise koşu yaptı.
    1. 07 Ocak 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 21:32
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