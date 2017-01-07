N’Doye dün geri döndü
Fırtına, ikinci devre hazırlıklarını Belek'te sürdürdü. Ersun Yanal yönetiminde yapılan antrenman, ısınma hareketleriyle başladı, 5'e 2 pas çalışması ile devam etti. Ardından yarı sahada çift kale maç oynandığı bildirildi. Antrenmana salonda çalışan Güray, Sheidaev ile sakatlığı bulunan Bero katılmadı. Sakatlığı geçen N'Doye ise koşu yaptı.
- 07 Ocak 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 21:32
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Samuel Eto’o’da büyük heyecan
Toplam 1
Yorum
Tolga biraz fazla uzadı bu transfer ne olacaksa olsun yoksa başka takımlar kapacak adamı kartalımıza büyük katkı verecektir beklemeyelim artık
- ''En büyük kulüpteyim''
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hrd dur bakalım evlat daha yeni geldin snr sanada öğretirler büyüğü küçüğü
- Martin Caceres'le anlaşma sağlandı
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erol başkan,başkan,başkaaaaaaaaaaaan.
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