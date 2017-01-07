N’Doye dün geri döndü

Fırtına, ikinci devre hazırlıklarını Belek'te sürdürdü. Ersun Yanal yönetiminde yapılan antrenman, ısınma hareketleriyle başladı, 5'e 2 pas çalışması ile devam etti. Ardından yarı sahada çift kale maç oynandığı bildirildi. Antrenmana salonda çalışan Güray, Sheidaev ile sakatlığı bulunan Bero katılmadı. Sakatlığı geçen N'Doye ise koşu yaptı.