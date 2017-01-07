Kalecilerle özel ilgilendi
Bordo-mavililerin teknik direktörü Ersun Yanal, dün sabah Belek'te yapılan antrenman sırasında kaleciler Onur Kıvrak, Esteban ve Furkan Taş'la yakından ilgilendi. Kalenin önüne geçen tecrübeli çalıştırıcı, kalecilerine topu oyuna daha etkili ve hızlı sokmaları konusunda uyarılarda bulundu. Ersun Yanal, daha sonra kaptan Onur Kıvrak ile özel bir görüşme gerçekleştirdi.
- 07 Ocak 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 21:31
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Samuel Eto’o’da büyük heyecan
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Yorum
Tolga biraz fazla uzadı bu transfer ne olacaksa olsun yoksa başka takımlar kapacak adamı kartalımıza büyük katkı verecektir beklemeyelim artık
- ''En büyük kulüpteyim''
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hrd dur bakalım evlat daha yeni geldin snr sanada öğretirler büyüğü küçüğü
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erol başkan,başkan,başkaaaaaaaaaaaan.
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