 Kalecilerle özel ilgilendi – Fotomaç – 07 Ocak 2017
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    07 Ocak 2017, Cumartesi
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    Kalecilerle özel ilgilendi

    Kalecilerle özel ilgilendi
    Bordo-mavililerin teknik direktörü , dün sabah Belek'te yapılan antrenman sırasında kaleciler Onur Kıvrak, Esteban ve Furkan Taş'la yakından ilgilendi. Kalenin önüne geçen tecrübeli çalıştırıcı, kalecilerine topu oyuna daha etkili ve hızlı sokmaları konusunda uyarılarda bulundu. Ersun Yanal, daha sonra kaptan Onur Kıvrak ile özel bir görüşme gerçekleştirdi.
    1. 07 Ocak 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 21:31
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