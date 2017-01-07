 Çubukçu: Takım güçleniyor – Fotomaç – 07 Ocak 2017
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    07 Ocak 2017, Cumartesi
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    Çubukçu: Takım güçleniyor

    Çubukçu: Takım güçleniyor
    Asbaşkan Ahmet Çubukçu, ligin ikinci devresinde çok farklı bir izleteceklerini söyledi. Çubukçu, "Ligde sportif olarak hiç arzu etmediğimiz konumdayız. Önlemlerimizi alıyoruz. Biz yönetim olarak gerekli takviyeleri yapacağız. Eksik bölgelerimizi güçlendireceğiz. Transfer çalışmalarımız devam ediyor. 3 oyuncu daha alacağız. Aldığımız futbolcular bu kez tam isabet olacak" ifadesini kullandı.
    1. 07 Ocak 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 21:35
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