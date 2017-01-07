Cimbom'a büyük çalım!
Galatasaray'la da adı anılan genç oyuncuya Fırtına talip oldu. Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor’un forvet hattı için İsviçre’nin Sion takımında forma giyen Moussa Konate ile görüştüğü öğrenildi. Bordo-mavililerin Sion'da forma giyen 23 yaşındaki forvet için yaptığı girişimlerde önemli mesafe kat ettiği belirtildi. Sözleşmesi sezon sonu bitecek Moussa Konate'yi Yanal ikna etti.
Trabzonspor forvet hattına yaptığı transfer görüşmelerine devam ediyor. Akhisar'dan Hugo Rodallega'yı kadrosuna katmak isteyen bordo-mavililer, Sion'da forma giyen Moussa Konate için yaptığı görüşmelerde de önemli mesafe kat etti. Daha önce Türkiye'ye gelmeye sıcak bakmayan 23 yaşındaki Senegalli oyuncu ile Ersun Yanal'ın görüştüğü ve sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan yıldızı ikna ettiği öne sürüldü. Ancak yönetimin maddi konularda Konate ile yaptığı pazarlıkların devam ettiği ve aradaki rakamın şu an için yüksek olduğu ifade edildi. Bordo-mavililer, Konate transferini hem oyuncuya, hem de kulübüne uygun bir bedel ödeyerek gerçekleştirmeye çalışacak. Bu transferin birkaç gün içerisinde netlik kazanması bekleniyor. Konate, Sion ile 91 maça çıktı, 42 gol attı ve 17 de asist yaptı.
- 07 Ocak 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:11
- Eto'o da şok gelişme!
Toplam 6
Yorum
taraftar ETO O yu ALMAK İSTİYORUZ,,NECİPİ VERMEK İSTEMİYORUZ..NECİPİ TÜRKİYE de BİLE TANIMAYAN VARDI..ETO O yu DÜNYA TANIYOR...(ORMAN ve GÜNEŞ Hariç)
- Cimbom'a büyük çalım!
Toplam 11
Yorum
cimbom trabzon kimde cimboma calım atacak
- Jem Karacan'ın sözleşmesi feshedildi
Toplam 11
Yorum
GS53 Aysal 19 adam aldı, 17 si boş. Dursun başkan ne yapsın,gönder gönder temizlenmiyor ki. Başkana laf etmeyin,adam uğraşıyor arkadaşlar...
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