 Caceres tamam! – Fotomaç – 07 Ocak 2017
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    07 Ocak 2017, Cumartesi
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    Caceres tamam!

    Caceres tamam!

    Başkan Yardımcısı Bülbüloğlu, “Evet, Caceres ile anlaştık” dedi. Uruguaylı stoper İstanbul’da sağlık kontrolünden geçtikten sonra sorun çıkmaması durumunda Belek kampına katılacak.

    transferde çok önemli bir ismi kadrosuna katmak üzere... Bir dönem Galatasaray'ın da istediği Uruguaylı stoper Martin Caceres'i Türkiye'ye davet eden bordo-mavililer, "Cumartesi (bugün) veya pazar (yarın) günü İstanbul'da olacağım" cevabını aldı. Başkan Muharrem Usta ve Ersun Yanal, bizzat görüştüğü Caceres'e geçmişte aşil tendonundan yaşadığı ağır sakatlıktan dolayı, "Seni İstanbul'da geniş bir sağlık taramasından geçireceğiz" dedi. Başkan Yardımcısı Önder Bülbüloğlu konu ile ilgili, "'le anlaştık. Stoper konusunu çözdük. Forvet için çalışıyoruz" diye konuştu.

    YILLIK 1.8 MİLYON EURO
    29 yaşındaki oyuncu da "Kendime güveniyorum, benim için sorun değil" cevabını verdi. Oyuncuyla maddi konulardaki küçük farklılıkların da yapılacak olan son görüşmelerin ardından olumlu yönde sonuçlandırılması beklenirken, farklı kulüplerin de devreye girmemesi için bordo-mavili yönetim bu transferi bir an önce sonuçlandırmak niyetinde. Fırtına, 2 milyon euro isteyen tecrübeli oyuncuya yıllık 1.8 milyon euro önermişti.

    TARAFTARDAN MESAJ YAĞMURU
    Fırtına'nın Caceres ile yaptığı görüşmenin detaylarını ve anlaşma ihtimalinin yüksek olduğunu FOTOMAÇ gazetesinin duyurmasının ardından, bordo-mavili taraftarlarda oyuncuyu sosyal medyada mesaj yağmuruna tuttu. Futbolcunun transferinin bir an önce gerçekleşmesini isteyen bordo- mavili taraftarlar böylelikle savunma hattının sağlama alınacağına vurgu yaptı, "Çok iyi transfer olur" dediler.


    Yunus Emre SEL
    1. 07 Ocak 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:31
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